Спецпредставитель Путина раскритиковал Стубба за желание сходить с Трампом в сауну

Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что он хотел бы обсудить различные вопросы с главой Белого дома Дональдом Трампом после совместного похода в сауну, является примитивным подходом.

Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте социальной сети Х.

«Примитивные подходы Стубба (гольф, сауна, "ядовитые пилюли" в переговорах) не работают. Работают стратегическое мышление, партнерство и ориентация на мир», — указал он.

Ранее Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Предполагается, что он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны обсудят план Вашингтона по мирному урегулированию на Украине.

20 января Стубб заявил, что совместный поход в сауну с Трампом смог бы решить конфликт вокруг Гренландии. Он назвал это переходом от «дипломатии гольфа к дипломатии сауны».