Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Великобританию следует называть просто Британией, без приставки «великая». С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой велась на YouTube.

— Без всяких обид, я считаю, что Британию нужно называть Британией. Потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Был еще один — (Великая Социалистическая Народная) Ливийская Арабская Джамахирия, но ее больше нет, — пояснил дипломат.

На конференции Лавров также прокомментировал антироссийские заявления канцлера Германии Фридриха Мерца. Он указал на опасность самонадеянности германского руководства. По его словам, история уже не раз показывала, к каким последствиям приводил подобный подход.

Лавров пошутил над журналистом CNN

Кроме того, Лавров заявил, что на Западе обсуждают возможность закрытия НАТО. По его словам, организация сейчас находится в глубочайшем кризисе.

Глава российской дипломатии на конференции уделил отдельное внимание Совету мира по Газе, учрежденному американским президентом Дональдом Трампом. В частности, Лавров отметил, что необходимость создания палестинского государства актуальна в контексте инициативы Трампа.