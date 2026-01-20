Лавров: администрация Японии игнорирует интересы безопасности РФ

Действующая администрация Японии игнорирует озабоченности РФ в сфере безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"В ноябре 2025 года министр обороны Японии озвучил планы развертывания ракет средней дальности на острове Йонагуни вблизи китайского Тайваня. Это тоже наверное, не самый миролюбивый шаг, как раз наоборот. Мы неоднократно в ходе прямых контактов с японскими соседями и в публичном пространстве указывали, что такие шаги негативно влияют на стабильность и безопасность в регионе, призывали наших японских коллег не идти по пути ремилитаризации и вернуться на позиции, которые закреплены в вашей конституции и характеризуются как исключительно оборонительная политика в вашем военном строительстве. Но, к сожалению, действующая администрация наши озабоченности игнорирует. Мы убеждены, что это нездоровая ситуация", - сказал он.