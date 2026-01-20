Лавров пошутил про авторучку Байдена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про авторучку бывшего президента США Джо Байдена в контексте его выступления о России без телесуфлера.

Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, привел слова Байдена о России во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2021 года, которые "были произнесены без всяких записок, текстов": "Все те, кто приезжал в Соединенные Штаты, начиная с английских переселенцев, отправлялись в плавильный котел, и там переплавлялись, независимо от своего этнического и иного происхождения, в американцев и выходили из этого плавильного котла с надписью "Права человека" на лбу. Я цитирую президента Байдена".