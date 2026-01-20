Лавров призвал Армению задуматься после слов Каллас

Армянскому обществу стоит серьезно задуматься на фоне заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о том, что в ходе предстоящих выборов в Армении будет применен "молдавский сценарий". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава Каллас пообещала, что ЕС "будет помогать" Армении "бороться с иностранным вмешательством в выборы", как в Молдавии. "В Армении приближаются выборы. Мы будем помогать Армении бороться с вредным иностранным вмешательством, как мы это делали в Молдавии", - сообщила она.

"Если глава евродипломатии Кая Каллас откровенно признается, что в ходе предстоящих выборов в Армении будет применен молдавский сценарий, то на месте армянского общества я бы серьезно над этим задумался", - сказал он.

В этой связи министр напомнил, что "молдавский сценарий" заключался в том, что грубейшим образом были подтасованы выборы, которые правящий режим Майи Санду внутри Молдавии проиграл, получив лишь 44 процента голосов.