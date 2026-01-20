Лавров заявил о разрушении молдавской государственности из-за курса в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ею собственной государственности.

По его словам, курс Молдавии на интеграцию с Евросоюзом разрушает основы молдавской государственности, передает ТАСС.

Лавров отметил: «Курс Молдавии на сближение с Евросоюзом, а я бы сказал на поглощение Евросоюзом, потому что все громче звучат голоса о том, что воссоединение или присоединение [республики] к Румынии станет самым коротким путем для членства в Европейском союзе, конечно, этот курс разрушает молдавскую государственность и создает впечатление, что Евросоюз в этом заинтересован».

