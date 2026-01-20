Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над журналистом CNN. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ситуация произошла на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила журналисту CNN задать вопрос.

«Вам разрешили прийти сюда?», — сказал Лавров.

Затем Захарова вновь обратилась к корреспонденту, указав на его место в зале и предложив задать вопрос, отметив его очевидное удивление происходящим.

«Вы не верите своему счастью? Пожалуйста, задавайте вопрос», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее Лавров рассказал, как коллеги реагируют на его шутки. Министр признался, что чувство юмора помогает ему в работе, как и тем, кто работает вместе с ним — «по крайней мере, смеются иногда».