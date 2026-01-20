Лавров: заявления Писториуса о "неизбежной" войне НАТО с РФ остаются на его совести

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о "неизбежной" войне Североатлантического альянса с Россией остаются на его совести. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Оставляю на совести [президента Франции Эмманюэля] Макрона эти заявления так же, как и заявление о том, что война между НАТО и Россией начнется до 2029 года. Последний раз это сказал Писториус, министр обороны Германии", - сказал глава МИД РФ.

15 ноября Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал предположение, что война между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться до 2029 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала его слова, отметив, что теперь не остается сомнений в том, кто выступает в роли агрессора.