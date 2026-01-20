Главные заявления Лаврова сегодня: война с НАТО и предложения по «Совету мира»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции ответил на вопросы о ситуации вокруг Гренландии, угроз США странам Латинской Америки и участии России в «Совете мира». Главные заявления главы российского дипломатического ведомства в материале «Рамблера».

Разговоры «по понятиям»

Комментируя ситуацию с Гренландией и угрозами президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметил, что это «право Запада говорить между собой «по понятиям». Его слова приводит ТАСС.

«Мы исходим из того, что если западные страны, говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать «по понятиям» - это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами из стран мирового большинства, из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты, будем разговаривать, конечно же, на основе принципов равноправия», - заверил дипломат.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Гренландию, объяснив это национальными интересами США и стремлением оградить остров от России и Китая, которые якобы представляют для него опасность. В Белом доме отметили, что президент рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».

На этом фоне Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания направили своих солдат в Гренландию для участия в учениях «Арктическая стойкость». 17 января Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% на товары стран-участниц маневров, поставляемые в США. А с 1 июня тариф должен вырасти до 25%.

Подготовка НАТО к войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обратил внимание на то, что западные страны долгие годы «сознательно создавали» первопричины конфликта на Украине и превращали страну «в угрозу безопасности» России. А сейчас в НАТО готовятся к войне. Об этом пишет «Коммерсант».

«Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров - и та же Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации, и, собственно говоря, этого не скрывают», - констатировал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил о том, что страны-члены альянса могут стать «следующей целью России», призвав к быстрому увеличению расходов на оборону. А министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил о том, что «тень войны нависла над Европой».

Ситуация на Украине

Говоря об Украине, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что она находится в очень плохой ситуации как на линии фронта, так и в политической жизни.

«В политической жизни в Киеве коррупционные скандалы затмили многие другие процессы», - пояснил он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия выступает за дипломатическое решение украинского конфликта и «нет недостатка в доброй воле» с ее стороны в том, что касается заключения политических договоренностей, пишет РИА Новости.

Однако, по его словам, европейцы делают все, чтобы помешать этому стремлению к миру, «всячески стремясь убедить американскую администрацию не договариваться с Россией».

«При Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание учета интересов российской стороны, но и предложила развязки, которые учитывали первопричины нынешнего кризиса», - отметил глава российского дипломатического ведомства.

Предложения по Совету мира

Также Сергей Лавров обратил внимание на то, что Россия получила от США предложения касательно создания «Совета мира» по сектору Газа и проект устава организации, пишет «Российская газета».

«Эта инициатива отражает понимание Соединенными Штатами, что даже они со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать с вами в том или ином направлении», - пояснил он.

Напомним, что 16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» и разослал мировым лидерам предложения о членстве. По данным из открытых источников, членство в организации будет ограничено тремя годами. Однако это ограничение не будет действовать, если государство-участник внесет не менее $1 млрд в первый год работы совета.

Угрозы США странам Латинской Америки

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал и ситуацию в Венесуэле, отметив, что атака США является грубым вооруженным вторжением. Об этом пишут «Известия».

«Мы стали свидетелями беспрецедентных событий, грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых», - заметил он.

По словам министра, параллельно с этими событиями российская сторона наблюдает угрозы США в адрес Кубы, а также других стран Латиноамериканского и Карибского регионов.

Напомним, что в ночь на 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе. Их доставили в Нью-Йорк для судебных разбирательств, Мадуро вменяют «наркотерроризм», а также владение оружием и взрывчаткой «с целью навредить США». После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США, а американские военные задерживают танкеры с нефтью в Карибском море, организовав блокаду.

Трамп также предупредил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, и призвал страну заключить сделку с США, «пока не слишком поздно». Высказался американский лидер и по поводу Мексики. По словам Трампа, страну «контролируют наркокартели», а не избранный президент Клаудия Шейнбаум, отклонившая предложение США навести порядок. При этом президента Колумбии Густаво Петро Трамп обвинил в причастности к наркоторговле, утверждая, что в стране действуют «как минимум три крупных фабрики кокаина».