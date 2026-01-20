В Кремле высказались об участии России в «Совете мира» Трампа

Говорить об участии России в «Совете мира» преждевременно, поскольку Москва не знает всех деталей инициативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Так говорить преждевременно. Мы пока не знаем всех деталей инициативы по этому совету, касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у российской стороны по-прежнему остается много вопросов о «Совете мира», ответы на которые Москва рассчитывает получить в ходе контактов с Вашингтоном.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать «Совет мира» в качестве замены Организации Объединенных Наций (ООН). Как утверждается, Белый дом в будущем может расширить мандат объединения, включив в сферу его деятельности не только сектор Газа, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.