В Кремле оценили планы Молдавии по выходу из СНГ

Для Кремля не стало неожиданностью заявление МИД Молдавии о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет, это заявление для нас не стало неожиданностью. Дело в том, что уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ было в замороженном состоянии. Молдавия де-факто не принимала участие в работе Содружества. Конечно, было понятно, что рано или поздно наступит формализация этого замороженного состояния. Здесь можно только выразить сожаление», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, СНГ как интеграционный формат «за многие годы подтвердило и переподтвердило свою полезность для стран-участниц».

«Это работающий формат, это хорошая площадка, на которой вызревают более продвинутые интеграции. Можно только выразить сожаление, что Молдавия продолжает свой курс на отрицание каких-либо отношений с Россией и с интеграционными процессами, которые с ней связаны», — подчеркнул Дмитрий Песков .

В МИД Молдавии заявили о готовности выйти из состава СНГ после денонсации ключевых соглашений об участии в организации. Вице-премьер республики Михай Попшой сообщил, что процедура уже началась. Завершить ее правительство планирует к середине февраля. Затем к процессу денонсации Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения подключится молдавский парламент.