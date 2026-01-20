Лавров раскрыл судьбу российского экипажа танкера Marinera

Вашингтон пока не освободил граждан России из состава экипажа танкера Marinera. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой ведется на YouTube.

«Сразу же как узнали о том, что этот танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было освободить наших граждан. Их там — двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии. Нас заверили по сути дела в тот же день или наутро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется», — сказал дипломат.

При этом Лавров выразил надежду, что американская сторона выполнит свое обещание в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ответ на обращение российской стороны президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух граждан РФ из состава экипажа танкера Marinera.

Что известно о задержанном США танкере "Маринера"

7 января европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике.