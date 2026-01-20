Лавров: ЕС пытается придумать конструкцию против России

Евросоюз опять пытается придумать конструкцию против РФ, выдвигая призывы создать систему безопасности с участием Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Евросоюз, кстати, тоже по сути часть евроатлантической концепции, потому что его последние договоренности с НАТО полностью ликвидируют независимость Евросоюза, хотя сейчас пытаются вновь ее каким-то образом возобновить, выдвигаются призывы создать систему безопасности без Соединенных Штатов, дескать, вот Европа. Между прочим, говорят, что в эту систему надо органично интегрировать Украину. То есть опять дискуссии о том, чтобы создавать какую-то конструкцию против Российской Федерации", - сказал глава МИД РФ.