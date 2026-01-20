Президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими странами «истерично» пытаются убедить США согласиться на перемирие в зоне конфликта. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о перемирии на Украине», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Трансляцию ведет МИД РФ на своем сайте.

Как не так давно напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль рассчитывает на мир, и не намерен давать Киеву передышку, чтобы подготовиться к продолжению конфликта. Россия исходит из необходимости юридически закрепленных гарантий безопасности и признания новых реалий на земле. Песков подчеркнул, что позиция России американской стороне известна и прозрачна.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится затянуть российско-украинский конфликт, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Прикрываясь обсуждением мирных инициатив, Киев затягивает СВО, продлевая действие военного положения и мораторий на проведение президентских выборов в стране, заявил он. В то же время Украина сталкивается с беспрецедентным давлением в переговорах по урегулированию, передает «Царьград».