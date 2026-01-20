Лавров высказался о возобновления прямого авиасообщения с США

Россия выступает за обсуждение возобновления прямого авиасообщения в рамках двухсторонних переговоров с США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году, передает ТАСС.

«Для того, чтобы нормально функционировали не только дипломатические миссии, но и чтобы какие-то контакты, в пользу расширения которых Вашингтон высказывается при [президенте США] Дональде Трампе, надо возобновить прямое авиасообщение», — сказал он.

По словам министра иностранных дел, эти вопросы российская сторона включает в повестку дня двусторонних переговоров. Кроме того, Москва намерена добиваться начала переговоров с США о возвращении российской дипломатической собственности, подчеркнул Лавров.

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предложила Соединенным Штатам восстановить авиационное сообщение, однако прогресса по этому вопросу со стороны Белого дома не последовало.