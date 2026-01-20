Лавров: многополярность никуда не уйдет

Многополярность уже никуда не уйдет с международной арены, когда-то все равно придется договариваться, как новым крупным игрокам взаимодействовать между собой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Многополярность как объективная тенденция, она никуда не исчезнет. Ее нельзя просто поставить под однополярный какой-то шатер, под биполярный шатер. Уже много слишком центров экономического роста", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, текущие "центры роста отражают объективный исторический процесс - развитие экономики, развитие инфраструктуры, использование природных ресурсов и многое другое".