Лавров высказался о реальном плане завершения конфликта на Украине

США являются единственной западной страной, которая предложила России реальный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой ведется на YouTube.

«Из других направлений нашего диалога с США, конечно, это Украина. Мы, как я уже сказал, оценили, что при [американском лидере Дональде] Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание учета интересов России, но и предложила развязки, которые учитывали первопричины нынешнего кризиса», — указал министр.