Лавров: ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Реанимирование" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) маловероятно, так как она превратилась в инструмент, который Запад использует против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Что касается ОБСЕ, вы сказали, что кто-то призывал ее перестроить, реанимировать. Я не знаю, насколько реанимация в данном случае возможна. ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда. Организация, которая была основана на принципах равноправия, консенсуса, переродилась полностью в инструмент, который Запад, пользуясь своим большинством, затачивает ежедневно против Российской Федерации", - сказал министр.