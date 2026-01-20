В России назвали условие сближения с Европой

Если Европа продолжит оказывать Украине военную и финансовую поддержку, Россия вряд ли захочет поддерживать отношения, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Условие сближения он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее профессор Чикагского университета Джеффри Сакс предположил, что угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Европейского союза (ЕС) на фоне притязаний на Гренландию могут заставить Европу пересмотреть свои отношения с Москвой.

«Когда Европа уходила, она хлопнула дверью и так счастлива была, что полностью избавляется от российских энергоносителей, и вообще были готовы строить стены с нашей страной. Так что мы еще хорошо подумаем, стоит ли идти навстречу Европе, потому что Европа повела себя абсолютно непорядочно за то доброе дело, которое сделал Советский Союз, Россия та же [что и была], освобождая Европу от нацизма», — высказался сенатор.

Джабаров добавил, что российские дипломаты и политики в любом случае будут рассматривать, какие условия предложит Европа. Но самое главное — она должна отказаться от поддержки войны на Украине, отметил он.

До этого Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.