Россия получила от США проект устава Совета мира по Газе

Россия получила от США проект устава Совета мира по управлению сектором Газа, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства в 2025 году.

«Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры», — сказал Лавров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил приглашение российского президента Владимира Путина в Совет мира по Газе.

В Кремле заявляли, что изучают детали предложения и надеются на контакты с США, чтобы прояснить все нюансы.

16 января Трамп объявил о формировании Совета мира, который будет управлять сектором Газа.

Агентство Bloomberg передавало, что Трамп намерен подписать соглашение о создании Совета мира по сектору Газа в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.