Вершинин: РФ рассмотрит предложение Трампа об участии в "Совете мира"

РФ детально рассмотрит инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" и приглашение участвовать в его работе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"В "Совет мира" американские представители пригласили порядка 60 стран, и задачи, которые обозначены в уставе, выходят за рамки одного региона", - сказал он. "В любом случае, все это необходимо очень внимательно рассматривать", - подчеркнул замминистра.

На уточняющий вопрос о том, будет ли РФ детально рассматривать предложение американской стороны и после принимать решение, Вершинин ответил: "Да".