Лавров назвал команду Трампа прагматичной

Администрация президента США Дональда Трампа прагматична, она осознает необходимость в полной мере учитывать законные интересы других стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Но я вас уверяю, что администрация Дональда Трампа - она при всех действиях, которые сейчас обсуждают широко в мире, - это администрация прагматиков. И она осознает необходимость не просто объединять под своим началом большое количество [стран], но и в полной мере учитывать их законные интересы", - сказал он.