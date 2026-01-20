Лавров: Россия не позволит пренебрегать ее законными правами

Россия не позволит кому-либо пренебрегать ее законными правами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Россия будет свои интересы отстаивать последовательно, не претендуя на чьи-либо законные права, но и не позволяя вольно обращаться с нашими законными правами", - заявил министр.

Он подчеркнул, что внешнеполитический курс РФ, закрепленный в Концепции внешнеполитической деятельности, одобренной президентом в марте 2023 года, "предполагает решительную защиту жизненно важных интересов нашей страны, нашего народа, создание благоприятных внешних условий для устойчивого развития внутри Российской Федерации".