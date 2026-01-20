Лавров: Россия не позволит пренебрегать ее законными правами
Россия не позволит кому-либо пренебрегать ее законными правами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Россия будет свои интересы отстаивать последовательно, не претендуя на чьи-либо законные права, но и не позволяя вольно обращаться с нашими законными правами", - заявил министр.
Он подчеркнул, что внешнеполитический курс РФ, закрепленный в Концепции внешнеполитической деятельности, одобренной президентом в марте 2023 года, "предполагает решительную защиту жизненно важных интересов нашей страны, нашего народа, создание благоприятных внешних условий для устойчивого развития внутри Российской Федерации".
"Важнейшее значение имеют принципиальные действия по дальнейшему укреплению национального суверенитета. И напомню, что очень существенным, серьезным подспорьем в этой связи в контексте укрепления национального суверенитета были внесенные в 2020 году поправки в российскую конституцию", - добавил Лавров.