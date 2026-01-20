Лавров осудил Запад за разговоры «по понятиям»

Право Запада, говоря о Гренландии, общаться друг с другом «по понятиям», но Россия отстаивает равноправие. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале МИД РФ.

Глава российского МИД уточнил, что Москва открыта к обсуждению конкретных взаимовыгодных проектов как со странами «мирового большинства», так и с теми западными государствами, которые заинтересованы в конструктивном диалоге. Ключевым условием он назвал именно принцип равноправия.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил возможный вариант урегулирования конфликта между США и Данией вокруг Гренландии. Согласно данным телеканала, генсек предложил пересмотреть соглашение о защите Гренландии от 1951 года, включив в него гарантии на запрет китайских инвестиций в остров.

По мнению Рютте, эта сделка позволит избежать эскалации в отношениях между Вашингтоном и Копенгагеном.