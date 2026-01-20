Лавров: Запад добивается смены режима в Иране

Западные страны добиваются смены режима в Иране, попытки дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране вызывают глубокое беспокойство. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Глубокое беспокойство вызывают откровенные, декларируемые попытки дестабилизировать внешнеполитическую ситуацию в Иране. В частности, <...> [глава евродипломатии] Кая Каллас недавно заявила, что, поддерживая протесты, международное сообщество в лице ЕС добивается смены режима в этой стране", - сказал Лавров.