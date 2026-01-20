"Нанести России поражение": Лавров назвал цель европейских лидеров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году констатировал, что европейские лидеры продолжают преследовать цель нанести поражение России.

"Цель нанести России стратегическое поражение сохраняется в головах и планах европейских лидеров", - сказал Лавров.

Он также отметил, что сегодня в мире идет игра "кто сильнее, тот и прав". Кроме этого он обратил внимание на антироссийские заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и напомнил, к чему несколько раз в истории приводила "самонадеянность германского руководства".

Лавров осудил Запад за разговоры «по понятиям»

Глава МИД РФ подчеркнул, что Западу не удалось добиться изоляции России и заверил, что Москва будет последовательно отстаивать свои интересы и не позволит вольно обращаться с ее законными правами. В то же время Лавров отметил, что РФ готова работать на внешнем контуре со всеми, кто готов работать без шантажа на основе взаимности.