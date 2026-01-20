Мишустин встретится с фракцией КПРФ в Госдуме в начале февраля

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в начале февраля встретится с представителями фракции КПРФ в Госдуме в рамках подготовки отчета кабмина в палате парламента. Об этом сообщил журналистам лидер партии Геннадий Зюганов.

"В начале февраля", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос о дате встречи фракции с председателем правительства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отчет правительства РФ состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, окончательная дата будет определена позже.