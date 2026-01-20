Дания захотела отобрать землю у посольства России

Мэрия Копенгагена угрожает изъять участки земли, на которых расположены здания посольства России в Дании. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ Владимир Барбин.

© Московский Комсомолец

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — сообщил дипломат.

Он добавил, что датские власти в разы сократили численность дипмиссии и прекратили работу торгового представительства. По словам посла, деятельность Российского центра науки и культуры в Копенгагене также подверглась серьёзным ограничениям.

Барбин считает, что политика Дании ведёт к конфронтации и мешает урегулированию конфликта на Украине.