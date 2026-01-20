СМИ: приглашение Путина в Совет мира оставляет вопросы к повестке Трампа

Предложение президенту России Владимиру Путину войти в состав Совета мира по сектору Газа вызывает вопросы относительно его повестки дня. Об этом пишет британская газета Guardian.

© Газета.Ru

"Приглашение Путину вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров", - говорится в статье.

Трансатлантические отношения при Трампе достигли дна

По мнению авторов материала, президент США Дональд Трамп, вероятно, направил приглашения дружественным ему мировым лидерам. 19 января политолог-американист Дмитрий Дробницкий высказал мнение, что приглашая Владимира Путина и других глав государств в "Совет мира" по Газе, американский лидер пытается создать альтернативу существующим международным форматам. О формировании "Совета мира" президент США объявил 16 января. Газета Financial Times назвала приглашение Владимира Путина знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине.