Власти Дании угрожают отобрать участки территории, на которых расположены здания российского посольства в стране. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью ТАСС.

"В результате репрессивных решений датского правительства в разы сокращена численность российской дипмиссии. Прекращена работа торгпредства, - сказал он. - Существенно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры. Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии".

Барбин отметил, что деятельность посольства в Дании ведется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и его фактической блокады.

"Крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продления для наших сотрудников, предоставление доступа к банковским услугам, проведение ремонтных работ, технического обслуживания машин и инженерного оборудования", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.