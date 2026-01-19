Россия выразила соболезнования Испании после крушения поездов

Министерство иностранных дел России направило официальные соболезнования Испании в связи со столкновением двух пассажирских поездов в провинции Кордоба.

© Global look

«В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в населённом пункте Адамус 18 января», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД также передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В Испании объявлен траур после железнодорожной катастрофы.

Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испании вечером 18 января. В результате ЧП погибли по меньшей мере 39 человек.