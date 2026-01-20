Мишустин утвердил модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дальнейшей реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах. Эта работа продлится до 2030 года в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщила пресс-служба правительства России.

"Новым постановлением для субъектов установлено требование - в приоритетном порядке включать в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятия, запланированные в опорных населенных пунктах. Кроме того, с целью повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти сведения о мероприятиях таких программ теперь будут вноситься в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения", - уточняется в сообщении пресс-службы.

С помощью программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах страны регионы продолжат получать финансирование на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, а также на открытие сосудистых отделений и центров онкологической помощи. Ранее работа по их созданию велась в рамках других федеральных проектов.

В федеральном бюджете на развитие первичного звена здравоохранения до 2030 года предусмотрено более 447 млрд рублей, напомнили в пресс-службе кабмина.