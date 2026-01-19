В России оценили приглашение Путина в «Совет мира» по Газе

Включение президента РФ Владимира Путина в состав членов «Совета мира» по сектору Газа может стать началом процесса возвращения Москвы на диалоговые площадки, рассматриваемые государствами Запада в качестве ключевых платформ обсуждения проблем коллективной безопасности. Об этом, комментируя обращение американской стороны к главе российского государства, в разговоре с Рамблером заявил политолог, декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев.

Ранее Путин получил от США приглашение в Совет мира по разрешению военной ситуации в секторе Газа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы изучаем детали этого предложения и надеемся на контакты с американской стороны, чтобы прояснить все нюансы», — подчеркнул он.

Приглашение присоединиться к работе «Совета мира», с одной стороны, носит символический характер: за счет этого жеста [президент США] Дональд Трамп демонстрирует российскому лидеру готовность следовать «духу Анкориджа» и продолжать работу по нормализации отношений с Россией. С другой стороны, включение Владимира Путина в состав членов Совета может стать началом процесса возвращения России на диалоговые площадки, рассматриваемые государствами Запада в качестве ключевых платформ обсуждения проблем коллективной безопасности. Нельзя упускать из виду и то, что вступление России автоматически укрепит международную легитимность и политический вес Совета, что выгодно уже США. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Политолог акцентировал внимание на том, что в ходе своего второго президентского срока Трамп вывел США из более чем 60 международных организаций.

«Он не видел целесообразности участвовать в них и платить американские деньги. При этом сейчас он фактически создает новые структуры и институты международного (наднационального) уровня, которые призваны регулировать ключевые вопросы в области геополитики и геоэкономики», - заявил специалист.

Согласие президента России на предложение американской стороны вступить в «Совет мира» будет зависеть от множества факторов, подчеркнул Селезнев.

«Но ключевое значение среди этих факторов будут иметь динамика переговорного процесса вокруг судьбы Украины, а также дальнейшее развитие «танкерного кризиса». При этом делать какие-либо прогнозы относительно возможной эффективности Совета пока рано, в том числе - в силу того, что администрация Трампа достаточно часто меняет свои внешнеполитические приоритеты, а политическое руководство Израиля на фоне ослабления влияния Ирана в регионе становится все менее склонным к компромиссным решениям по Газе», - сказал политолог.

Американский лидер уже запросил по 1 млрд долларов с каждой страны за место в «Совете мира», напомнил эксперт.

«И тут нужно понять, кто именно будет платить миллиард за место в Совете, будет ли это делать, к примеру, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Здесь нужно учитывать, что без Египта представить себе процесс мирного урегулирования в Газе просто невозможно. Ответ Владимира Владимировича на поступившее ему предложение мы пока не знаем, но вряд ли мы здесь будем готовы платить миллиард. Тут должны быть иные условия», - сказал аналитик.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял предложение Трампа войти в состав «Совета мира».