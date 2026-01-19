О чем говорят в Госдуме сегодня: «Карта путешественника» и продление работы детских садов

В Госдуме высказались за приравнивание фельдшеров скорой помощи к сотрудникам полиции, выступили с инициативой учредить в России «Карту путешественника» для студентов и прокомментировали поступок Александра Овечкина. О чем говорили российские парламентарии 19 января — в материале «Рамблера».

Приравнивание фельдшеров к сотрудникам полиции

Фельдшеры скорой помощи и сотрудники МЧС спасают жизни. Для их защиты от возможной агрессии необходимо приравнять их к сотрудникам полиции. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Николай Новичков.

По его словам, иногда люди, находясь в стрессовой ситуации, реагируют агрессией на тех, кто пытается им помочь, поэтому нужно обеспечить безопасность как бригад скорой помощи, так и сотрудников МЧС.

«Это вопрос не только обеспечения безопасности, но и статуса. Я также считаю, что фельдшерам стоит выдавать тревожные кнопки и какие-то индивидуальные средства защиты», — заметил Новичков.

Продление работы детских садов

Реализация инициативы о продлении работы детских садов до 20:00 потребует финансовых вложений, так как необходимо увеличить заработную плату воспитателям. Об этом заявила News.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Парламентарий напомнила, что идея о продлении работы детских садов была высказана президентом Владимиром Путиным в ходе прямой линии.

«Роль координатора должно взять на себя Министерство просвещения. Необходимо посчитать, сколько не хватает кадров, на сколько нужно увеличить заработную плату, чтобы не сводить увеличение времени работы детских садов к тому, что дети останутся под присмотром сторожа», — пояснила Останина.

«Карта путешественника» для студентов

Партия ЛДПР выступила с предложением учредить в России «Карту путешественника» номиналом 30 тысяч рублей и с ежегодным пополнением, чтобы студенты вузов и колледжей могли путешествовать по стране. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Новиков (ЛДПР).

По его словам, данная карта станет аналогом «Пушкинской карты», позволяющей школьникам посещать культурные мероприятия.

«Суть инициативы: государство или бизнес пополняет карту деньгами, которые можно потратить только на проезд или перелет. Региональные предприниматели из сферы туризма и общепита могут включать карту в программы лояльности, чтобы привлечь молодежь», — пояснил он.

Статус «Ветеран труда» для многодетных матерей

Парламентарии во главе с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким предложили присваивать статус «Ветеран труда» женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей, что позволит им получить социальные гарантии. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Слуцкого, воспитание троих и более детей является круглосуточной работой.

«Государство должно видеть и ценить тех, кто каждый день работает на будущее страны, воспитывая новое поколение россиян», — заметил он.

Отказ Овечкина от участия в акции в поддержку ЛГБТ*

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отказавшийся от участия в акции в поддержку ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), выйдя на лед не с радужной, а с белой клюшкой, имеет право на свое мнение. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

«Я приветствую и поддерживаю такое решение Александра. Он самодостаточный человек, который все в жизни видел и все знает. (…) Заставить его выполнять чьи-то решения никто не может», — подчеркнул Свищев.

Напомним, что ранее Овечкин побил «вечный» рекорд канадца Уэйнда Гретцки по количеству голов в НХЛ — 894. Свой «самый главный» гол он забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.