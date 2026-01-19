Чего ждать от грядущих переговоров России и США в Давосе

Политолог Евгений Минченко считает, что Россия и США не станут объявлять об итогах предстоящих переговоров в Давосе. Об этом сообщает News.ru.

Источники Reuters ранее сообщили, что специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Давос и проведет встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ). Перед этим главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил, что переговоры с представителями США продолжатся на ВЭФ.

«Было бы странно надеяться на то, что нам объявят о каких-то результатах по итогам этой встречи», - заявил Минченко.

Политолог назвал встречу представителей России и США в Давосе «еще одним этапом подготовительных консультаций». Он отметил, что процесс переговоров остается «в большей степени теневым».