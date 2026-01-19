Захарова высмеяла призыв ЕС добавить шутки в заявления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о желании ЕС добавить больше юмора в публичные высказывания, подчеркнув абсурдность европейской политики в целом.

Захарова высказалась в своем Telegram-канале по поводу публикаций в СМИ, где неназванный чиновник ЕС посетовал на недостаток шуток в заявлениях институтов Евросоюза. По его словам, отсутствие юмористических элементов усложняет донесение европейского послания до широкой публики.

В ответ Захарова отметила что, по ее мнению, «недостаток шуток с лихвой компенсируется анекдотичностью политики ЕС». Она добавила: «И без юмора обхохочешься».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто поставил под вопрос целесообразность отправки малых военных контингентов в Гренландию. Крозетто назвал такую инициативу анекдотичной.