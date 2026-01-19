Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Президент предложил обсудить две темы. Одна касается вопросов в сфере безопасности, уточнил он.

Второй темой для обсуждения на совещании стал вопрос "о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи", отметил Путин. Глава государства предложил начать именно с этого.

В России отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира»

Слово для доклада было предоставлено главе МИД Сергею Лаврову. Далее совещание продолжилось в закрытом режиме.