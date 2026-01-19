Путин обсудил с Совбезом участие РФ в строительстве многополярного мира

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны вопросы в сфере безопасности и участие России в строительстве многополярного мира.

«Два вопроса: один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй — о нашем участии в строительстве многополярного мира», — сказал Путин в начале оперативного совещания с Совбезом.

Он обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой «представить свои соображения на этот счёт».

В конце декабря Путин на совещании с постоянными членами Совбеза затронул тему мер развития искусственного интеллекта в интересах обороны.