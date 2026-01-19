Приглашение президента России Владимира Путина в международный Совет мира по сектору Газа свидетельствует о серьезном сдвиге в отношениях между Москвой и Вашингтоном и признании особого влияния Кремля на Ближнем Востоке.

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов в беседе с изданием News.ru подчеркнул, что администрация Дональда Трампа теперь рассматривает Россию не как препятствие, а как необходимую часть решения глобального кризиса.

«Сам факт приглашения должен оцениваться как позитивный шаг, поскольку это в том числе признание роли Москвы... если бы Трамп рассматривал Россию в качестве части проблемы, а не части решения, тогда бы такого приглашения не последовало», — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание на финансовую подоплеку инициативы американского лидера, которая вызвала резонанс в международном сообществе.

«В прессе активно обсуждают, что каждый участник должен внести миллиард долларов в общий фонд», — добавил Кортунов.

Кроме этого эксперт обратил внимание, что пока неясно, станет ли Совет реальным органом управления или останется лишь совещательной площадкой при президенте США.

Лидер постсоветской страны вошел в состав «Совета мира» Трампа

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам, что приглашение Владимиру Путину поступило по дипломатическим каналам и сейчас находится в стадии изучения. Как подчеркнул представитель Кремля, российская сторона рассчитывает на контакты с американской администрацией для прояснения деталей функционирования структуры.