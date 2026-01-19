Главу дипломатической службы ЕС Каю Каллас, обвиняемую в уничтожении памятников советским воинам на Западе, необходимо снять с должности, а после отдать под международный трибунал. Об этом заявил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил Кае Каллас заочное обвинение в уничтожении памятников советским воинам. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"Что касается беспринципной лгуньи и карьеристки Каи Каллас, то, будучи премьер-министром Эстонии, она предложила снести вообще все красноармейские памятники. И особое внимание обратила на монумент "Танк Т-34" в приграничном с Россией городе Нарва. <...> Каллас - кристально чистый пример пещерной русофобии. По-хорошему ее необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал. Но, к большому сожалению, в Брюсселе сейчас иные веяния. Поэтому абсолютно бездарная как дипломат чиновница за свою русофобию была продвинута на пост главы евродипломатии", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

В феврале 2024 года Кая Каллас, будучи еще премьер-министром Эстонии, и госсекретарь Таймар Петеркоп были объявлены МВД России в розыск по уголовной статье. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в отношении прибалтийских чиновников возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.