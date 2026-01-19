Кремль внимательно следит за ситуацией, разворачивающейся вокруг Гренландии, и анализирует происходящее. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что тот намерен устранить некую "российскую угрозу" для Гренландии, потому что Дания якобы не предприняла шагов для этого.

"В целом в последние дни очень много такой беспокойной информации поступает. Конечно же, мы пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем это происходящее. Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии - я оставляю это без комментариев", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают подобную риторику и о какой "российской угрозе" может говорить Трамп.

