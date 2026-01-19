В Совфеде заявили о «дурацком» положении европейцев

Европейцы оказались в "абсолютно дурацком положении", так как должны раскручивать миф о "российской угрозе" ЕС и отрицать угрозу США для Гренландии. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Константин Косачев.

"Сейчас европейцы оказались в абсолютно дурацком положении. Удержать Трампа в украинском конфликте на стороне Европы можно только раскручиванием мифа о "российской угрозе" Европе. Удержать Трампа от захвата Гренландии можно только отрицанием наличия такой угрозы. Куда ни кинь, везде клин", — отметил он.

По словам Косачева, в момента "мюнхенской речи" президента России Владимира Путина, произнесенной в 2008 году, европейцы "запустили потужную мантру" о том, что РФ представляет угрозу Европе. Затем евопейцы "усиливали ее" ложью о конфликте в Южной Осетии в 2008 году, о Евромайдане в 2014 году и о Минских соглашениях в 2015-2022 годах.

"Ружье, вывешенное европейцами на стене рядом с картой войны с Россией, не могло не выстрелить. Что и происходит. Только выстрел — по собственным ногам и в прочие причинные места. Наверно, очень больно", — написал сенатор.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о планах США по захвату Гренландии. Однако власти острова заявили о нежелании присоединяться к США. Затем европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

В ответ Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против стран-участников миссии НАТО, а с 1 июня увеличить их до 25%. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС сопротивляться американским пошлинам и принять контрмеры. А председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о том, что Европа планирует защитить Гренландию.