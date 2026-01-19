Страны — участницы Европейского союза ожидаемо быстро капитулировали перед Соединёнными Штатами после того, как стало известно об отсутствии у Брюсселя планов вводить контрмеры против Вашингтона на фоне ситуации вокруг Гренландии.

Такую точку зрения высказал в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Быстрая капитуляция, как предсказывалось», — написал он.

Ранее немецкий бизнесмен Ким Шмитц высказал мнение, что ситуация с Гренландией способна восстановить отношения между ЕС и Россией.