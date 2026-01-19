Депутат Госдумы заявил, что судьбу Гренландии должны решать сами жители острова

Вопрос о самоопределении Гренландии должен решаться населением острова, а принудительное присоединение к США сейчас не поддерживается самими гренландцами. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что позиция России исходит из принципов Устава ООН, а судьбу территории должны определять жители Гренландии. При этом, по словам Слуцкого, островитяне не готовы к навязанному варианту вхождения в состав США, который продвигает президент Дональд Трамп.

Отдельно парламентарий обратил внимание на то, что, по его оценке, длительные нарушения международного права со стороны Запада в последние десятилетия теперь начинают бить по самому евроатлантическому единству. Он отметил, что Евросоюз в ответ на давление может использовать экономические инструменты — от санкций и торговых пошлин до угрозы пересмотра присутствия американских военных объектов в Европе.