Медведев поинтересовался, поняли ли болваны из ЕС смысл лозунга Трампа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом, дошло ли до «болванов» в Европе значение слогана американского президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?», — говорится в публикации.

Дмитрий Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США

Писатель, сценарист, публицист Дмитрий Петровский ранее заявил, что Трамп войдёт в историю, если присоединит Гренландию.