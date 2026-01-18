Европейский союз (ЕС) и Великобритания бессильны, потому что отказались от собственного суверенитета, считает спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Такое мнение он высказал на странице в социальной сети Х.

© Global look

«Команда [бывшего президента США Джо] Байдена (…) усилила левых глобалистов во всех странах Европы, ЕС и в Великобритании, из-за чего они стремятся отказаться от собственного суверенитета и не учатся на своих ошибках», — заявил Дмитриев.

Таким образом российский политик отреагировал на официальное заявление Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании на введение президентом США Дональдом Трампом 10-процентных пошлин против стран Европы в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии.

Ранее Дмитриев посоветовал верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас не пить перед написанием постов в соцсетях. Таким образом он напомнил о публикации Politico, в которой говорилось о шутке главы европейской дипломатии о сложной международной обстановке.