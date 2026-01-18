Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посочувствовал гражданам Германии, которая некогда, по его выражению, была экономически успешным европейским государством с высокими социальными стандартами.

"С таким канцлером, как Мерц, это все дальше остается в прошлом. В настоящем и будущем жителям Германии надо думать о самовыживании и надеяться только на себя", - написал он в своем Telegram-канале.

Из-за решений канцлера Фридриха Мерца средства бюджета Германии расходуются не на здравоохранение и социальное обеспечение жителей страны, а на закупку вооружения и боеприпасов для Украины, заметил спикер нижней палаты парламента России. По его словам, в логике Мерца в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий виноваты люди, которые между своим здоровьем и работой выбирают здоровье.