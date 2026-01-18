Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская высказалась о Юлии Тимошенко. Об этом она написала в Telegram.

Поклонская назвала Тимошенко «вечным реквизитом украинской политики».

При этом на фоне современных украинских политиков Тимошенко — безобидный младенец, добавила она.

Тимошенко заявила, что Украина станет колонией Запада через пять лет

Ранее Владимира Зеленского заподозрили в узурпации власти из-за суда над Тимошенко. По мнению политолога Александра Асафова, преследованию подвергаются лишь противники действующего украинского лидера.