Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом, «закон джунглей» грозит вторгнуться на территорию «цветущего сада», рассказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

В ряде крупных городов Дании в субботу, 17 января, прошли масштабные демонстрации против притязаний США на Гренландию.

«Евромайдан против [президента США Дональда] Трампа. Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом», — отметил Слуцкий.

По его словам, Брюссель активно поддержал Вашингтон в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине. Он добавил, что теперь «закон джунглей» грозит вторгнуться на территорию «цветущего сада».

Парламентарий отметил, что махинации с международным правом, которыми коллективный Запад занимался всю первую четверть 21-го столетия, в результате поставили под угрозу так называемое «евроатлантическое единство».

«Европейский союз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, пишет The Economist. За что боролись, как говорится», — заметил Слуцкий.

Глава комитета констатировал, что судьбу Гренландии должны решать жители острова.