Слуцкий отреагировал на массовые демонстрации против США из-за Гренландии
Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом, «закон джунглей» грозит вторгнуться на территорию «цветущего сада», рассказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.
В ряде крупных городов Дании в субботу, 17 января, прошли масштабные демонстрации против притязаний США на Гренландию.
«Евромайдан против [президента США Дональда] Трампа. Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом», — отметил Слуцкий.
По его словам, Брюссель активно поддержал Вашингтон в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине. Он добавил, что теперь «закон джунглей» грозит вторгнуться на территорию «цветущего сада».
Парламентарий отметил, что махинации с международным правом, которыми коллективный Запад занимался всю первую четверть 21-го столетия, в результате поставили под угрозу так называемое «евроатлантическое единство».
«Европейский союз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, пишет The Economist. За что боролись, как говорится», — заметил Слуцкий.
Глава комитета констатировал, что судьбу Гренландии должны решать жители острова.