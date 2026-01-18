Слуцкий отреагировал на массовые демонстрации против США из-за Гренландии

Илья Родин

Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом, «закон джунглей» грозит вторгнуться на территорию «цветущего сада», рассказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

Слуцкий отреагировал на массовые демонстрации против США из-за Гренландии
© РИА Новости

В ряде крупных городов Дании в субботу, 17 января, прошли масштабные демонстрации против притязаний США на Гренландию.

«Евромайдан против [президента США Дональда] Трампа. Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом», — отметил Слуцкий.

По его словам, Брюссель активно поддержал Вашингтон в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине. Он добавил, что теперь «закон джунглей» грозит вторгнуться на территорию «цветущего сада».

Парламентарий отметил, что махинации с международным правом, которыми коллективный Запад занимался всю первую четверть 21-го столетия, в результате поставили под угрозу так называемое «евроатлантическое единство».

«Европейский союз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, пишет The Economist. За что боролись, как говорится», — заметил Слуцкий.

Глава комитета констатировал, что судьбу Гренландии должны решать жители острова.