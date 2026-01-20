В горах Карачаево-Черкесии объявили лавинную опасность

ЧЕРКЕССК, 20 января. /ТАСС/. Лавинная опасность объявлена в горах Карачаево-Черкесии (КЧР) в ближайшие дни, сообщило региональное управление МЧС.

"С 18:00 20 января по 18:00 22 января в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением объектов инфраструктуры, линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, перекрытием автомобильных дорог и мостов. Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду, соблюдать основные правила безопасности в районе схода лавин.